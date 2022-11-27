Каземиро прокомментировал травму Неймара перед матчем Бразилии со Швейцарией

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Полузащитник сборной Бразилии Каземиро прокомментировал травму нападающего команды Неймара, которую он получил в матче против Сербии (2:0) в первом туре группового этапа чемпионата мира — 2022.
«Неймар — уникальный футболист, он является одним из лучших в мире. Обидно, что он пропустит следующий матч. Но это неизбежно из-за его травмы», — цитирует полузащитника Globo.
Завтра, 28 ноября, Бразилия сыграет против Швейцарии во втором туре группового этапа ЧМ-2022. Начало — в 19.00 мск.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования