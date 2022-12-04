Каждый игрок сборной Англии получит 400-450 тысяч фунтов в случае победы на ЧМ-2022

Каждый игрок сборной Англии получит 400-450 тысяч фунтов в случае победы на чемпионате мира в Катаре, сообщает The Telegraph.

По информации источника, футболистам национальной команды Англии положены бонусы за выход в каждый последующий раунд ЧМ-2022. Таким образом, в случае победы игроки получат по 400-450 тысяч фунтов каждый.

4 декабря Англия встретится с Сенегалом в рамках 1/8 чемпионата мира. Начало — в 22:00 по мск.