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24 ноября, 21:11

Кечинов объяснил низкую результативность матчей чемпионата мира-2022

Мария Гусева
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Экс-футболист «Спартака» Валерий Кечинов объяснил низкую результативность многих матчей чемпионата мира-2022.

— Над командами довлеет результат, прежде всего, они боятся проиграть, боятся пропустить. Поэтому больше думают об обороне. И в этом преуспевают. Но были и игры, в которых очень много голов. Например, вчера смотрел матч Испании против Коста-Рики и получил колоссальное удовольствие от футбола.

— А есть удовольствие, когда вот так «в одну калитку»?

— Есть удовольствие, когда есть поставленная игра, в которую играет сборная Испании.

— Какой из матчей с нулевым или минимальным исходом больше всего разочаровал?

— Хорваты, наверное, которые не смогли забить Марокко. Весь по составу у них очень приличная команда, впереди яркие игроки. Но, по сути, они ничего не создали. Надо отдать должное, конечно, и сопернику, где собраны неплохие игроки, но, тем не менее, что-то можно было сделать опасное у их ворот, — цитирует «РБ Спорт» Кечинова.

На чемпионате мира-2022 четыре матча закончились нулевой ничьей.

Источник: РБ Спорт
Валерий Кечинов
Футбол
Чемпионат мира по футболу
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