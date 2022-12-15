Кечинов — о поражении Марокко в полуфинале ЧМ: «Симпатичная команда, но, видимо, это был ее предел»

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о полуфинальном матче ЧМ-2022 между сборными Франции и Марокко (2:0).

«Если честно, немного обидно, я переживал за Марокко. Симпатичная команда. Но, видимо, это был ее предел. Они встретились с очень сильным соперником. Помимо того, что есть огромное мастерство у игроков — это и Мбаппе, и Жиру, и Гризманн, можно полкоманды назвать, — есть еще и дисциплина, хорошие защитники. Поэтому марокканцам было сложно что-то противопоставить французам, так что результат, в принципе, закономерен», — цитирует Кечинова «Газета.Ru».

В финале чемпионата мира-2022, который пройдет 18 декабря, сборная Франции сыграет с Аргентиной. Марокканцы 17 декабря встретятся с командой Хорватии в рамках матча за третье место.