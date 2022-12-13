Кечинов: «Месси заслужил выиграть ЧМ-2022 как никто другой»

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов высоко оценил игру нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси.

«Месси сейчас хорошо играет и является лидером сборной Аргентины, тащит за собой команду. Но что будет дальше, непонятно. Мне бы хотелось, чтобы Месси наконец выиграл со сборной Аргентины трофей, он заслуживает этого как никто», — приводит слова Кечинова «Газета.Ru».

35-летний аргентинец провел 5 игр за свою национальную сборную на ЧМ-2022, забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Сборная Аргентины сыграет с Хорватией в матче 1/2 финала мирового первенства сегодня, 13 декабря, начало — 22.00 мск.