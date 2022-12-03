Кержаков назвал главное открытие ЧМ-2022 в Катаре

Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков рассказал «СЭ», кого считает главным открытием чемпионате мира-2022 в Катаре.

— Кто открытие этого чемпионата мира?

— Понравилась игра сборной Саудовской Аравии. Саудовцы отлично показали себя во всех трех матчах. Также корейцы бились до конца и заслужили выход в плей-офф.

— А кто из игроков стал открытием ЧМ?

— Джамал Мусиала. Это будущее сборной Германии.

Саудовская Аравия набрала три балла в трех играх групповой стадии ЧМ-2022. Команда заняла 4-е место и закончила выступление в турнире.