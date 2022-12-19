Кержаков назвал сборную Марокко открытием чемпионата мира в Катаре

Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков в комментарии для «СЭ» назвал главное открытие чемпионата мира в Катаре.

«Мне очень понравился Мусиала, но сборная Германии, к сожалению, из группы не вышла. Он был игроком открытия, мог бы намного ярче себя проявить, если бы у него были матчи плей-офф. Если говорить о команде, то буду солидарен со многими, если скажу, что это сборная Марокко. Команда заслуженно дошла до полуфинала. Мне очень понравилось качество их игры, как они выдерживали структурно практически весь матч. Несмотря на то что играли практически всегда вторым номером, они очень здорово оборонялись и играли в атаку», — сказал Кержаков «СЭ».

Чемпионат мира в Катаре завершился 18 декабря. Сборная Аргентины в финале обыграла Францию в серии пенальти (3:3, 4:2).