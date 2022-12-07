Кержаков о вылете Испании с ЧМ-2022: «Никакого кризиса нет, это смена поколений»

Бывший нападающий «Севильи» Александр Кержаков прокомментировал «СЭ» поражение Испании от Марокко (0:0, пен. 0:3) в матче 1/8 финала ЧМ-2022 в Катаре.

«Марокканцы заняли первое место в своей группе и играли очень неплохо. У них есть футболисты, которые выступают в сильных европейских командах. Я не предполагал, что Испания — фаворит, наоборот, говорил, что у Марокко есть шансы выйти в четвертьфинал. Для меня это не было удивлением.

У Испании идет смена поколения. Думаю, что на следующем чемпионате мира испанцы будут сильнее. На данный момент у них нет форвардов уровня Вильи и Торреса, которые приносили результат. Думаю, что никакого кризиса нет, это смена поколений», — сказал Кержаков «СЭ».

В четвертьфинале ЧМ-2022 Марокко сыграет против Португалии. Матч состоится 10 декабря и начнется в 18.00 (мск).