Кейн на ЧМ-2022 побил рекорд Линекера в сборной Англии

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн в матче 1/8 финала чемпионата мира-2022 против Сенегала (3:0) забил 52-й за национальную команду и вплотную подобрался к лучшему бомбардиру англичан в истории Уэйну Руни.

Форвард «Тоттенхэма» провел за сборную 79 матчей, тогда как Руни потратил на 53 мяча 120 встреч. Тройку лидеров замыкает великий Бобби Чарльтон, на счету которого 49 голов.

Лучшие бомбардиры в истории сборной Англии

Игрок Годы в сборной Матчи Голы Уэйн Руни 2003-2018 120 53 Гарри Кейн 2015-н.в. 79 52 Бобби Чарльтон 1958-1970 106 49 Гари Линекер 1984-1992 80 48 Джимми Гривз 1959-1967 57 44 Майкл Оуэн 1998-2008 89 40 Нэт Лофтхаус 1950-1958 33 30 Алан Ширер 1992-2000 63 30

Зато другой рекорд капитан сборной Англии установил уже в Катаре. Гол в ворота Эдуара Менди оказался для него 11-м на чемпионатах мира и Европы. Никто из родоначальников футбола не забивал на крупных турнирах так. Гари Линекер записал на свой счет десять мячей (все на ЧМ!), Алан Ширер — девять.

Лучшие бомбардиры сборной Англии на крупных турнирах

Игрок ЧМ ЧЕ Всего Гарри Кейн 2018-6, ЧМ-2022-1 2020-4 11 Гари Линекер 1986-6, 1990-4 0 10 Алан Ширер 1998-2 1996-5, 2000-2 9 Уэйн Руни 2014-1 2004-4, 2012-1, 2016-1 7 Майкл Оуэн 1998-2, 2002-2 2000-1, 2004-1 6 Джеффри Херст 1966-4, 1970-1 1968-1 6 Бобби Чарльтон 1962-1, 1966-3 1968-1 5 Стивен Джеррард 2006-2, 2010-1 2004-1 4 Дэвид Платт 1990-3 1992-1 4 Рахим Стерлинг 2022-1 2020-3 4

На турнирах в России и Катаре Кейн отметился семью точными ударами. Среди футболистов, которые попали в заявки на ЧМ-2022 больше голов имеют в активе только четверо — Криштиану Роналду, Лионель Месси, Кильян Мбаппе и уже завершивший выступление вместе со сборной Германии Томас Мюллер.

Лучшие бомбардиры чемпионатов мира среди участников ЧМ-2022