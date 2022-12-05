Кейн на ЧМ-2022 побил рекорд Линекера в сборной Англии

Сегодня, 00:52
Нападающий сборной Англии Гарри Кейн в матче 1/8 финала чемпионата мира-2022 против Сенегала (3:0) забил 52-й за национальную команду и вплотную подобрался к лучшему бомбардиру англичан в истории Уэйну Руни.
Форвард «Тоттенхэма» провел за сборную 79 матчей, тогда как Руни потратил на 53 мяча 120 встреч. Тройку лидеров замыкает великий Бобби Чарльтон, на счету которого 49 голов.
|
Игрок
|
Годы в сборной
|
Матчи
|
Голы
|
Уэйн Руни
|
2003-2018
|
120
|
53
|
Гарри Кейн
|
2015-н.в.
|
79
|
52
|
Бобби Чарльтон
|
1958-1970
|
106
|
49
|
Гари Линекер
|
1984-1992
|
80
|
48
|
Джимми Гривз
|
1959-1967
|
57
|
44
|
Майкл Оуэн
|
1998-2008
|
89
|
40
|
Нэт Лофтхаус
|
1950-1958
|
33
|
30
|
Алан Ширер
|
1992-2000
|
63
|
30
Зато другой рекорд капитан сборной Англии установил уже в Катаре. Гол в ворота Эдуара Менди оказался для него 11-м на чемпионатах мира и Европы. Никто из родоначальников футбола не забивал на крупных турнирах так. Гари Линекер записал на свой счет десять мячей (все на ЧМ!), Алан Ширер — девять.
|
Игрок
|
ЧМ
|
ЧЕ
|
Всего
|
Гарри Кейн
|
2018-6, ЧМ-2022-1
|
2020-4
|
11
|
Гари Линекер
|
1986-6, 1990-4
|
0
|
10
|
Алан Ширер
|
1998-2
|
1996-5, 2000-2
|
9
|
Уэйн Руни
|
2014-1
|
2004-4, 2012-1, 2016-1
|
7
|
Майкл Оуэн
|
1998-2, 2002-2
|
2000-1, 2004-1
|
6
|
Джеффри Херст
|
1966-4, 1970-1
|
1968-1
|
6
|
Бобби Чарльтон
|
1962-1, 1966-3
|
1968-1
|
5
|
Стивен Джеррард
|
2006-2, 2010-1
|
2004-1
|
4
|
Дэвид Платт
|
1990-3
|
1992-1
|
4
|
Рахим Стерлинг
|
2022-1
|
2020-3
|
4
На турнирах в России и Катаре Кейн отметился семью точными ударами. Среди футболистов, которые попали в заявки на ЧМ-2022 больше голов имеют в активе только четверо — Криштиану Роналду, Лионель Месси, Кильян Мбаппе и уже завершивший выступление вместе со сборной Германии Томас Мюллер.
|
Игрок
|
Команда
|
Турниры
|
Матчи
|
Голы
|
Томас Мюллер
|
Германия
|
2010, 2014, 2018, 2022
|
18
|
10
|
Кильян Мбаппе
|
Франция
|
2018, 2022
|
11
|
9
|
Лионель Месси
|
Аргентина
|
2006, 2010, 2014, 2018, 2022
|
23
|
9
|
Криштиану Роналду
|
Португалия
|
2006, 2010, 2014, 2018, 2022
|
20
|
8
|
Гарри Кейн
|
Англия
|
2018, 2022
|
10
|
7
|
Луис Суарес
|
Уругвай
|
2010, 2014, 2018, 2022
|
16
|
7
|
Эннер Валенсия
|
Эквадор
|
2014, 2022
|
6
|
6
|
Неймар
|
Бразилия
|
2014, 2018, 2022
|
11
|
6
|И
|М
|О
|1
|Нидерланды
|3
|5-1
|7
|2
|Сенегал
|3
|5-4
|6
|3
|Эквадор
|3
|4-3
|4
|4
|Катар
|3
|1-7
|0
|И
|М
|О
|1
|Аргентина
|3
|5-2
|6
|2
|Польша
|3
|2-2
|4
|3
|Мексика
|3
|2-3
|4
|4
|Сауд. Аравия
|3
|3-5
|3
|И
|М
|О
|1
|Япония
|3
|4-3
|6
|2
|Испания
|3
|9-3
|4
|3
|Германия
|3
|6-5
|4
|4
|Коста-Рика
|3
|3-11
|3
|A
|20.11 19:00
|
Катар
Эквадор
П1 3.70 X 3.10 П2 2.30
|
0
2
|B
|21.11 16:00
|
Англия
Иран
П1 1.41 X 4.50 П2 10.5
|
6
2
|A
|21.11 19:00
|
Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
|
0
2
|B
|21.11 22:00
|
США
Уэльс
П1 2.50 X 3.10 П2 3.30
|
1
1
|C
|22.11 13:00
|
Аргентина
Саудовская Аравия
П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
|
1
2
|D
|22.11 16:00
|
Дания
Тунис
П1 1.60 X 3.90 П2 6.90
|
0
0
|C
|22.11 19:00
|
Мексика
Польша
П1 2.46 X 3.20 П2 3.30
|
0
0
|D
|22.11 22:00
|
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
|
4
1
|F
|23.11 13:00
|
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
|
0
0
|E
|23.11 16:00
|
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
|
1
2
|E
|23.11 19:00
|
Испания
Коста-Рика
|
7
0
|F
|23.11 22:00
|
Бельгия
Канада
|
1
0
|G
|24.11 13:00
|
Швейцария
Камерун
|
1
0
|H
|24.11 16:00
|
Уругвай
Корея
|
0
0
|H
|24.11 19:00
|
Португалия
Гана
|
3
2
|G
|24.11 22:00
|
Бразилия
Сербия
П1 1.48 X 4.90 П2 6.80
|
2
0
|B
|25.11 13:00
|
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
|
0
2
|A
|25.11 16:00
|
Катар
Сенегал
|
1
3
|A
|25.11 19:00
|
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
|
1
1
|B
|25.11 22:00
|
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
|
0
0
|D
|26.11 13:00
|
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
|
0
1
|C
|26.11 16:00
|
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
|
2
0
|D
|26.11 19:00
|
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
|
2
1
|C
|26.11 22:00
|
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
|
2
0
|E
|27.11 13:00
|
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
|
0
1
|F
|27.11 16:00
|
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
|
0
2
|F
|27.11 19:00
|
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
|
4
1
|E
|27.11 22:00
|
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
|
1
1
|G
|28.11 13:00
|
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
|
3
3
|H
|28.11 16:00
|
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
|
2
3
|G
|28.11 19:00
|
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
|
1
0
|H
|28.11 22:00
|
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
|
2
0
|A
|29.11 18:00
|
Нидерланды
Катар
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
|
2
0
|A
|29.11 18:00
|
Эквадор
Сенегал
П1 2.55 X 3.10 П2 3.20
|
1
2
|B
|29.11 22:00
|
Уэльс
Англия
П1 8.40 X 4.50 П2 1.46
|
0
3
|B
|29.11 22:00
|
Иран
США
П1 4.20 X 3.50 П2 1.98
|
0
1
|D
|30.11 18:00
|
Тунис
Франция
П1 5.80 X 4.00 П2 1.66
|
1
0
|D
|30.11 18:00
|
Австралия
Дания
П1 7.50 X 4.90 П2 1.45
|
1
0
|C
|30.11 22:00
|
Польша
Аргентина
П1 8.30 X 4.60 П2 1.45
|
0
2
|C
|30.11 22:00
|
Саудовская Аравия
Мексика
П1 5.50 X 4.40 П2 1.62
|
1
2
|F
|01.12 18:00
|
Хорватия
Бельгия
П1 3.00 X 3.60 П2 2.40
|
0
0
|F
|01.12 18:00
|
Канада
Марокко
П1 4.80 X 3.50 П2 1.88
|
1
2
|E
|01.12 22:00
|
Япония
Испания
П1 7.10 X 4.70 П2 1.49
|
2
1
|E
|01.12 22:00
|
Коста-Рика
Германия
П1 22.0 X 11.5 П2 1.12
|
2
4
|H
|02.12 18:00
|
Корея
Португалия
П1 4.30 X 3.80 П2 1.90
|
2
1
|H
|02.12 18:00
|
Гана
Уругвай
П1 4.90 X 4.00 П2 1.76
|
0
2
|G
|02.12 22:00
|
Камерун
Бразилия
П1 8.40 X 5.20 П2 1.40
|
1
0
|G
|02.12 22:00
|
Сербия
Швейцария
П1 2.60 X 3.40 П2 2.90
|
2
3
|М
|Г+П
|
|
Килиан Мбаппе
Франция
|4
|7 (5 + 2)
|
|
Альваро Мората
Испания
|3
|4 (3 + 1)
|
|
Лионель Месси
Аргентина
|4
|4 (3 + 1)