Кейн рассказал, чего не хватило сборной Англии для победы над США в матче ЧМ-2022

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн прокомментировал ничью с США (0:0) в матче второго тура группового турнира ЧМ-2022.

«Это было не лучшее выступление. Мы хорошо владели мячом, но у нас не было конечного компонента. Нам не хватало сыгранности, в отличие от игры с Ираном. У нас было две или три возможности, но мы не реализовали их. США хорошо прессинговали, создавали трудности.

Мы знаем, что можем играть лучше, ничья на чемпионате мира — это неплохо, ни одна игра не бывает легкой. После нашего первого выступления люди думают, что мы всех разгромим, но это не так», — приводит слова Кейна ВВС.

По итогам игрового дня в группе В Англия занимает первое место (4 очка). На второй строчке Иран (3 очка), на третьей — США (2 очка), на четвертой — Уэльс (1 очко).

Англичане следующий матч проведут 29 ноября против Уэльса, а американцы в этот же день встретятся с Ираном. Обе встречи начнутся в 21.00 мск.