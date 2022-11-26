Кейн рассказал, чего не хватило сборной Англии для победы над США в матче ЧМ-2022

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Нападающий сборной Англии Гарри Кейн прокомментировал ничью с США (0:0) в матче второго тура группового турнира ЧМ-2022.
«Это было не лучшее выступление. Мы хорошо владели мячом, но у нас не было конечного компонента. Нам не хватало сыгранности, в отличие от игры с Ираном. У нас было две или три возможности, но мы не реализовали их. США хорошо прессинговали, создавали трудности.
Мы знаем, что можем играть лучше, ничья на чемпионате мира — это неплохо, ни одна игра не бывает легкой. После нашего первого выступления люди думают, что мы всех разгромим, но это не так», — приводит слова Кейна ВВС.
По итогам игрового дня в группе В Англия занимает первое место (4 очка). На второй строчке Иран (3 очка), на третьей — США (2 очка), на четвертой — Уэльс (1 очко).
Англичане следующий матч проведут 29 ноября против Уэльса, а американцы в этот же день встретятся с Ираном. Обе встречи начнутся в 21.00 мск.
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