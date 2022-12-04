Кейн встал на защиту тренера сборной Англии Саутгейта

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн рассказал, что думает о главном тренере команды Гарете Саутгейте.

«Многие в нашей команде защищали Саутгейта даже неудач летом, так как мы понимаем, какой поворот он совершил в сборной Англии на поле и за его пределами.

Болельщики и журналисты всегда требуют большего, но мы заняли первое место в группе на ЧМ-2022 — и это нельзя воспринимать как должное, ведь некоторые большие сборные не смогли выйти в плей-офф. Нам очень повезло с Саутгейтом, потому что он отличный тренер, играющий ключевую роль в наших успехах", — цитирует Mirror Кейна.