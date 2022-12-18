Килиан Мбаппе повторил рекорд финалов чемпионата мира 56-летней давности

Сегодня, 21:01
Килиан Мбаппе забил за минуту два гола в ворота сборной Аргентины и стал десятым футболистом, которому удалось отличиться более одного раза в финале чемпионата мира. Однако в добавленное время своим дублем Килиану ответил его партнер по «ПСЖ» Лионель Месси. Но Мбаппе не остановился и снова напомнил о себе одноклубнику — на 118-й минуте матча. Француз оказался вторым в истории автором хет-трика в финале ЧМ. Ранее тремя голами отмечался только англичанин Джефф Херст в 1966 году.
Авторы дублей в финалах чемпионатов мира
|
Дата
|
Игрок
|
Команда
|
Матч
|
Голы
|
19.06.1938
|
Луиджи Колаусси
|
Италия
|
Венгрия — 4:2
|
6' (1:0), 35' (3:1)
|
19.06.1938
|
Сильвио Пиола
|
Италия
|
Венгрия — 4:2
|
16' (2:1), 82' (4:2)
|
04.07.1954
|
Хельмут Ран
|
ФРГ
|
Венгрия — 3:2
|
18' (2:2), 84' (3:2)
|
29.06.1958
|
Вава
|
Бразилия
|
Швеция — 5:2
|
9' (1:1), 32' (2:1)
|
29.06.1958
|
Пеле
|
Бразилия
|
Швеция — 5:2
|
55' (3:1), 90' (5:2)
|
30.07.1966
|
Джефф Херст
|
Англия
|
ФРГ — 4:2 (д.в.)
|
18' (1:1), 101' (3:2), 120' (4:2)
|
25.06.1978
|
Марио Кемпес
|
Аргентина
|
Нидерланды — 3:1 (д.в.)
|
38' (1:0), 105' (2:1)
|
12.07.1998
|
Зинедин Зидан
|
Франция
|
Бразилия — 3:0
|
27' (1:0), 45+1' (2:0)
|
30.06.2002
|
Роналдо
|
Бразилия
|
Германия — 2:0
|
67' (1:0), 79' (2:0)
|
18.12.2022
|
Килиан Мбаппе
|
Франция
|
Аргентина — 3:3 (пен. — 2:4)
|
80' (1:2), 81' (2:2), 118' (3:3)
|
18.12.2022
|
Лионель Месси
|
Аргентина
|
Франция — 3:3 (пен. — 4:2)
|
23' (1:0), 109' (3:2)
В Катаре Мбаппе и Месси преодолели отметку в шесть мячей, на которой останавливались лучшие снайперы восьми из одиннадцати последних турниров. Заодно француз повторил лучший результат XXI, повторив достижение Роналдо 20-летней давности. Рекорд — 13 голов за чемпионат — принадлежит другому великому французскому форварду Жюсту Фонтэну.
Футболисты, которые забили больше шести голов на одном чемпионате мира
|
Год
|
Игрок
|
Команда
|
Матчи
|
Голы
|
1958
|
Жюст Фонтэн
|
Франция
|
6
|
13
|
1954
|
Шандор Кочиш
|
Венгрия
|
5
|
11
|
1970
|
Герд Мюллер
|
ФРГ
|
6
|
10
|
1950
|
Адемир
|
Бразилия
|
6
|
9
|
1966
|
Эйсебио
|
Португалия
|
6
|
9
|
1930
|
Гильермо Стабиле
|
Аргентина
|
4
|
8
|
2002
|
Роналдо
|
Бразилия
|
7
|
8
|
2022
|
Килиан Мбаппе
|
Франция
|
7
|
8
|
1938
|
Леонидас
|
Бразилия
|
4
|
7
|
1970
|
Жаирзиньо
|
Бразилия
|
6
|
7
|
1974
|
Гжегож Лято
|
Польша
|
7
|
7
|
2022
|
Лионель Месси
|
Аргентина
|
7
|
7
В списке французских на ЧМ Мбаппе с 12 голами уступает только Фонтэну. При этом за два турнира форвард «ПСЖ» оформил уже хет-трик и три дубля. Причем сборная Аргентины — любимый соперник Килиана: в 1/8 финала российского турнира он отметился двумя точными ударами, а в катарском финале — тремя.
Голы Килиана Мбаппе на чемпионатах мира
|
Дата
|
Город
|
Стадия
|
Матчи
|
Голы
|
21.06.2018
|
Екатеринбург
|
Гр.турнир
|
Перу — 1:0
|
34' (1:0)
|
30.06.2018
|
Казань
|
1/8 финала
|
Аргентина — 4:3
|
64' (3:2), 68' (4:2)
|
15.07.2018
|
Москва
|
Финал
|
Хорватия — 4:2
|
65' (4:1)
|
22.11.2022
|
Эль-Вакра
|
Гр.турнир
|
Австралия — 4:1
|
68' (3:1)
|
26.11.2022
|
Доха
|
Гр.турнир
|
Дания — 2:1
|
61' (1:0), 86' (2:1)
|
04.12.2022
|
Доха
|
1/8 финала
|
Польша — 3:1
|
74' (2:0), 90+1' (3:0)
|
18.12.2022
|
Лусаил
|
Финал
|
Аргентина — 2:3 (д.в.)
|
80' (1:2), 81' (2:2), 118' (3:3)
|И
|М
|О
|1
|Нидерланды
|3
|5-1
|7
|2
|Сенегал
|3
|5-4
|6
|3
|Эквадор
|3
|4-3
|4
|4
|Катар
|3
|1-7
|0
|И
|М
|О
|1
|Аргентина
|3
|5-2
|6
|2
|Польша
|3
|2-2
|4
|3
|Мексика
|3
|2-3
|4
|4
|Сауд. Аравия
|3
|3-5
|3
|И
|М
|О
|1
|Япония
|3
|4-3
|6
|2
|Испания
|3
|9-3
|4
|3
|Германия
|3
|6-5
|4
|4
|Коста-Рика
|3
|3-11
|3
|A
|20.11 19:00
|
Катар
Эквадор
П1 3.70 X 3.10 П2 2.30
|
0
2
|B
|21.11 16:00
|
Англия
Иран
П1 1.41 X 4.50 П2 10.5
|
6
2
|A
|21.11 19:00
|
Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
|
0
2
|B
|21.11 22:00
|
США
Уэльс
П1 2.50 X 3.10 П2 3.30
|
1
1
|C
|22.11 13:00
|
Аргентина
Саудовская Аравия
П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
|
1
2
|D
|22.11 16:00
|
Дания
Тунис
П1 1.60 X 3.90 П2 6.90
|
0
0
|C
|22.11 19:00
|
Мексика
Польша
П1 2.46 X 3.20 П2 3.30
|
0
0
|D
|22.11 22:00
|
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
|
4
1
|F
|23.11 13:00
|
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
|
0
0
|E
|23.11 16:00
|
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
|
1
2
|E
|23.11 19:00
|
Испания
Коста-Рика
|
7
0
|F
|23.11 22:00
|
Бельгия
Канада
|
1
0
|G
|24.11 13:00
|
Швейцария
Камерун
|
1
0
|H
|24.11 16:00
|
Уругвай
Корея
|
0
0
|H
|24.11 19:00
|
Португалия
Гана
|
3
2
|G
|24.11 22:00
|
Бразилия
Сербия
П1 1.48 X 4.90 П2 6.80
|
2
0
|B
|25.11 13:00
|
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
|
0
2
|A
|25.11 16:00
|
Катар
Сенегал
|
1
3
|A
|25.11 19:00
|
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
|
1
1
|B
|25.11 22:00
|
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
|
0
0
|D
|26.11 13:00
|
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
|
0
1
|C
|26.11 16:00
|
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
|
2
0
|D
|26.11 19:00
|
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
|
2
1
|C
|26.11 22:00
|
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
|
2
0
|E
|27.11 13:00
|
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
|
0
1
|F
|27.11 16:00
|
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
|
0
2
|F
|27.11 19:00
|
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
|
4
1
|E
|27.11 22:00
|
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
|
1
1
|G
|28.11 13:00
|
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
|
3
3
|H
|28.11 16:00
|
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
|
2
3
|G
|28.11 19:00
|
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
|
1
0
|H
|28.11 22:00
|
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
|
2
0
|A
|29.11 18:00
|
Нидерланды
Катар
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
|
2
0
|A
|29.11 18:00
|
Эквадор
Сенегал
П1 2.55 X 3.10 П2 3.20
|
1
2
|B
|29.11 22:00
|
Уэльс
Англия
П1 8.40 X 4.50 П2 1.46
|
0
3
|B
|29.11 22:00
|
Иран
США
П1 4.20 X 3.50 П2 1.98
|
0
1
|D
|30.11 18:00
|
Тунис
Франция
П1 5.80 X 4.00 П2 1.66
|
1
0
|D
|30.11 18:00
|
Австралия
Дания
П1 7.50 X 4.90 П2 1.45
|
1
0
|C
|30.11 22:00
|
Польша
Аргентина
П1 8.30 X 4.60 П2 1.45
|
0
2
|C
|30.11 22:00
|
Саудовская Аравия
Мексика
П1 5.50 X 4.40 П2 1.62
|
1
2
|F
|01.12 18:00
|
Хорватия
Бельгия
П1 3.00 X 3.60 П2 2.40
|
0
0
|F
|01.12 18:00
|
Канада
Марокко
П1 4.80 X 3.50 П2 1.88
|
1
2
|E
|01.12 22:00
|
Япония
Испания
П1 7.10 X 4.70 П2 1.49
|
2
1
|E
|01.12 22:00
|
Коста-Рика
Германия
П1 22.0 X 11.5 П2 1.12
|
2
4
|H
|02.12 18:00
|
Корея
Португалия
|
2
1
|H
|02.12 18:00
|
Гана
Уругвай
|
0
2
|G
|02.12 22:00
|
Камерун
Бразилия
|
1
0
|G
|02.12 22:00
|
Сербия
Швейцария
|
2
3
|М
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
Франция
|7
|8 (2)
|
|
Лионель Месси
Аргентина
|7
|7 (4)
|
|
Оливье Жиру
Франция
|6
|4
|М
|Г+П
|
|
Килиан Мбаппе
Франция
|7
|10 (8 + 2)
|
|
Лионель Месси
Аргентина
|7
|10 (7 + 3)
|
|
Бруну Фернандеш
Португалия
|4
|5 (2 + 3)