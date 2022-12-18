Килиан Мбаппе — самый молодой футболист в истории, достигший отметки в 10 голов на чемпионатах мира

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе стал самым молодым футболистом в истории, которому удалось достичь отметки в 10 голов на чемпионатах мира.

В финале ЧМ-2022 форвард забил свой 10-й и 11-й мячи на мировых первенствах. Он сделал это в возрасте 23 лет и 363 дней. Предыдущий рекорд принадлежал немцу Герду Мюллеру (24 года и 226 дней).

Лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира является Мирослав Клозе (16). Мбаппе с 11 мячами делит седьмое место с Шандором Кочишем и Юргеном Клинсманном.