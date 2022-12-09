Киран Триппьер перед игрой с Францией сказал, что Англия хочет выиграть ЧМ-2022

Защитник сборной Англии Киран Триппьер рассказал об ожиданиях от матча 1/4 финала ЧМ-2022 против Франции.

«Мы знаем, что перед нами стоит трудная задача. У Франции мастера в каждой зоне мастера в составе. Мы хотим выиграть ЧМ-2022. Не стоит этим стыдиться. Надеюсь, нами будут гордиться во время игры с Францией», — цитирует Триппьера The Times.

Матч Англии с Францией состоится завтра, 10 декабря.