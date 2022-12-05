Китайская мафия использует последний чемпионат мира Месси для перепродажи билетов в пять раз дороже

Китайская мафия перепродает билеты на матч 1/4 финала чемпионата мира-2022 в Катаре, в котором встретятся сборная Аргентины и Нидерландов, в пять раз дороже номинальной стоимости, сообщает Mundo Deportivo.

По информации издания, представители китайской мафии пользуются тем, что текущее мировое первенство может стать заключительным для нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси.

Перекупщики предлагают в последний раз насладиться игрой аргентинского гения в четвертьфинале по стоимости 4500 евро за билет. Также продавцы предлагают премиум-пакеты за 7500 евро.

ЧМ-2022 проходит в Катаре и завершится 18 декабря. Сборная Аргентины встретится в матче 1/4 финала турнира 9 декабря, начало — 22.00 мск.