Маркизио: «Сборной Бельгии пришлось заплатить за промахи Лукаку»

Бывший полузащитник «Ювентуса» и «Зенита» Клаудио Маркизио прокомментировал игру нападающего сборной Бельгии Ромелу Лукаку на чемпионате мира-2022 в Катаре.

«Его карьера идет на спад в плане физических показателей, а психологические травмы останутся навсегда. У Лукаку было много моментов на ЧМ, но он ими не воспользовался, команде пришлось заплатить за это», — цитирует хавбека football-italia.

ЧМ-2022 проходит в Катаре и завершится 18 декабря. По итогам групповой стадии сборная Бельгии заняла третье место в группе F и не смогла выйти в плей-офф мирового первенства.