Коэнтрау: «На чемпионате мира Роналду заткнет многим рты»

Экс-защитник сборной Португалии Фабиу Коэнтрау считает, что нападающий Криштиану Роналду сможет ярко проявить себя на чемпионате мира-2022.

«Есть много игроков, которые плохо отзывались о Криштиану, хотя не дотягивались до подошв его обуви. На чемпионате мира он заткнет многим рты. Ему есть что предложить, я знаю, на что он способен», — цитирует Relevo Коэнтрау.

На этой неделе 37-летний португалец остался без клуба после расторжения контракта с «Манчестер Юнайтед», после чего подвергся критике.

Чемпионат мира-2022 проходит в Катаре и завершится 18 декабря. Сборная Португалии сыграет в группе с Ганой, Уругваем и Южной Кореей. В первом матче португальцы встретятся с ганцами 24 ноября (19.00 мск).