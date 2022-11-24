Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

24 ноября, 07:55

Коэнтрау: «На чемпионате мира Роналду заткнет многим рты»

Евгений Козинов
Корреспондент
Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Экс-защитник сборной Португалии Фабиу Коэнтрау считает, что нападающий Криштиану Роналду сможет ярко проявить себя на чемпионате мира-2022.

«Есть много игроков, которые плохо отзывались о Криштиану, хотя не дотягивались до подошв его обуви. На чемпионате мира он заткнет многим рты. Ему есть что предложить, я знаю, на что он способен», — цитирует Relevo Коэнтрау.

На этой неделе 37-летний португалец остался без клуба после расторжения контракта с «Манчестер Юнайтед», после чего подвергся критике.

Чемпионат мира-2022 проходит в Катаре и завершится 18 декабря. Сборная Португалии сыграет в группе с Ганой, Уругваем и Южной Кореей. В первом матче португальцы встретятся с ганцами 24 ноября (19.00 мск).

Криштиану Роналду
Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Португалии по футболу
2
2
Читайте также
Суарес уже не тот, Сон Хын Мин пока не в форме. Еще одна нулевая ничья на чемпионате мира
Решили болеть за Сербию на ЧМ? Не зря, у них лучшая команда за много-много лет
СМИ узнали об истинной причине отказа Польши передавать МиГ-29 Украине
Бразилия обыграла Сербию в матче ЧМ-2022 по футболу в Катаре
В ФРГ признали бесполезность санкций после открытия завода «Москвич»
Как добраться из Иркутска на Байкал
Материалы сюжета: Криштиану Роналду и «МЮ»: разрыв во время ЧМ-2022
Криштиану Роналду интересен клубу «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии
Криштиану Роналду отпраздновал исторический гол на ЧМ на фоне баннера с Месси
Криштиану Роналду стал вторым свободным агентом, который отличился на чемпионатах мира
Криштиану Роналду со слезами на глазах прослушал гимн Португалии перед стартовым матчем на ЧМ-2022
Коэнтрау уверен, что Роналду забивал бы в «Реале» больше Бензема
Коэнтрау: «Есть игроки, которые были дерьмом, а о Криштиану говорят так, будто чего-то добились»
Материалы сюжета: ЧМ-2022, групповой турнир: все матчи, расписание и обзоры игр
Винисиус заявил, что очень доволен дебютом сборной Бразилии на ЧМ-2022
Ришарлисон повторил успешный старт Неймара со сборной Бразилии на чемпионате мира
Сборная Сербии ни разу не пробила в створ ворот в матче чемпионата мира-2022 с Бразилией
Врач сборной Бразилии рассказал о характере травмы Неймара
Вагнер Лав: «Бразилия победит Францию в финале чемпионата мира»
Жилберту Силва: «Второй гол Ришарлисона в ворота Сербии лучший на чемпионате мира-2022»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Мартинес считает, что матч против Канады был худшим для сборной Бельгии на ЧМ

Сборная Коста-Рики — единственная команда в истории ЧМ, которая не нанесла ни одного удара за матч