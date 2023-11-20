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Сегодня, 17:29

Коллекцию футболок Месси с ЧМ-2022 в Катаре выставят на аукцион за 10 миллионов долларов

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Лионель Месси.
Фото AFP
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Коллекция футболок нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси, в которых он выступал на ЧМ-2022 в Катаре, будет выставлена на аукцион, сообщает Daily Mail.

Всего в коллекции будет 6 маек футболиста, в том числе — та, в которой он вышел на поле в финале против Франции (3:3, пенальти — 4:2). Общая сумма коллекции составит не менее 10 миллионов долларов.

Продажа может стать рекордной среди спортивных сувениров. Рекорд был установлен в сентябре 2022 года, когда игровую майку легендарного баскетболиста Майкла Джордана, в которой он играл за «Чикаго» в финале плей-офф НБА в 1998 году против «Юты», была продана на аукционе за 10 091 000 долларов.

Лионель Месси выиграл ЧМ-2022 в составе сборной Аргентины и впервые в карьере стал чемпионом мира. 36-летний футболист является восьмикратным обладателем награды лучшему футболисту года «Золотой мяч», что является рекордным показателем.

Лионель Месси с &laquo;Золотым мячом&raquo;. Футбольный МЕССИя. Почему Лео смотрит на любого конкурента за «Золотой мяч» из космоса

Лионель Месси
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
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