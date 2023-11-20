Коллекцию футболок Месси с ЧМ-2022 в Катаре выставят на аукцион за 10 миллионов долларов

Коллекция футболок нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси, в которых он выступал на ЧМ-2022 в Катаре, будет выставлена на аукцион, сообщает Daily Mail.

Всего в коллекции будет 6 маек футболиста, в том числе — та, в которой он вышел на поле в финале против Франции (3:3, пенальти — 4:2). Общая сумма коллекции составит не менее 10 миллионов долларов.

Продажа может стать рекордной среди спортивных сувениров. Рекорд был установлен в сентябре 2022 года, когда игровую майку легендарного баскетболиста Майкла Джордана, в которой он играл за «Чикаго» в финале плей-офф НБА в 1998 году против «Юты», была продана на аукционе за 10 091 000 долларов.

Лионель Месси выиграл ЧМ-2022 в составе сборной Аргентины и впервые в карьере стал чемпионом мира. 36-летний футболист является восьмикратным обладателем награды лучшему футболисту года «Золотой мяч», что является рекордным показателем.