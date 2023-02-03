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Сегодня, 05:55

Коло-Муани признался, что до сих пор вспоминает промах в финале ЧМ-2022

Евгений Козинов
Корреспондент
Финал ЧМ-2022. Рандаль Коло-Муани и Эмилиано Мартинес.
Фото Global Look Press
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Нападающий сборной Франции Рандаль Коло-Муани признался, что не может забыть свой момент в финале чемпионата мира-2022 против Аргентины. 24-летний француз не забил выход один на один в конце дополнительного времени.

«Я все еще вижу этот момент. Он до сих пор стоит у меня комом в горле и, думаю, так останется на всю жизнь», — сказал Коло-Муани в эфире BeIn Sports.

Чемпионат мира по футболу-2022 прошел в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Победу в турнире одержала сборная Аргентины, которая в финальном матче по пенальти обыграла команду Франции.

Аргентина&nbsp;&mdash; Франция&nbsp;&mdash; 3:3, 4:2 по&nbsp;пенальти. Сборная Аргентины стала чемпионом мира, обыграв Францию в серии пенальти
Футбол
Сборная Франции по футболу
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