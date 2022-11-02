Колосков назвал глупостью новость о слежке Катара за официальными лицами ФИФА

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Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о том, что власти Катара потратили более 387 миллионов долларов на проект, цель которого заключается в слежке за официальными лицами Международной федерации футбола (ФИФА) ради сохранения права проведения чемпионата мира по футболу-2022.
«Несусветная глупость! Чиновники из ФИФА, какого бы ранга они ни были, не принимают решение о том, быть или не быть чемпионату мира в Катаре. Эти вопросы находятся в компетенции Совета Федерации футбола, который состоит из представителей всех континентальных конфедераций. За всеми не уследишь.
Что это за чиновники такие, которые могут что-то где-то решить? Это идиотский вброс, который был характерен для английской прессы, когда это касалось российского чемпионата мира», — сказал Колосков «СЭ».
Чемпионат мира по футболу-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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