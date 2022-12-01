Колосков объяснил, с чем связано плохое выступление сборной Дании на ЧМ-2022

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал вылет сборной Дании с чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре.

«В Европе Дания выступала хорошо, особенно против нашей сборной. Но уже там была возрастная команда. У Дании нет новых футболистов. Все уже постарели, многие потеряли мотивацию, кто-то не в форме находится. К сожалению, Дания разочаровала меня. Думал, что команда будет выступать более достойно, а она оказалась среди слабейших», — сказал Колосков «СЭ».

Ранее, 30 ноября, сборная Дании проиграла Австралии в матче групповой стадии ЧМ-2022 (0:1). Датчане в 3 матчах набрали только 1 очко и заняли последнее место в группе D.

Датская команда на Евро-2020 дошла до полуфинала турнира, где уступила Англии (1:2).

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