Колосков — о Катаре: «Прилетел, но пока никаких впечатлений нет. Готовлюсь к походу на полуфинал»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился с «СЭ» впечатлениями от атмосферы на чемпионате мира в Катаре.

«Прилетел, готовлюсь к походу на матч Аргентина — Хорватия. Добрался только ночью, еще ничего не успел посмотреть. Увидел только гостиницу и округу. Сегодня посмотрю стадион. Завтра, возможно, посмотрю город. Пока впечатлений никаких нет. Полуфинал? Поддерживать никого не буду. Буду следить за высококлассным футболом. Думаю, команды будут осторожные. Все-таки, полуфинал. Но уверен, что будет приятно смотреть за этим», — сказал Колосков «СЭ».

Сегодня, 13 декабря состоится первый полуфинал ЧМ-2022 Хорватия — Аргентина (начало — в 22.00 мск). В среду 14 декабря пройдет второй полуфинальный матч Марокко — Франция (22.00 мск).

Ранее Колосков рассказывал «СЭ», что собирается посетить оба полуфинала ЧМ-2022, а также матч за третье место и финал.