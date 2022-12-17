Колосков признался, что больше всех на ЧМ-2022 его удивила сборная Марокко

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков ответил на вопрос, какая команда удивила его больше всех на чемпионате мира-2022.

«Думаю, что марокканцы, мне очень понравилась эта сборная. На старте турнира они играли сугубо на результат, примитивно, но в плей-офф они раскрылись с другой стороны. В матче против Франции они вообще доминировали на поле, больше владели мячом, остро атаковали. Они могли бы пройти в финал, но им не хватило опыта и класса. Но о себе оставили яркое впечатление», — приводит «РБ Спорт» слова Колоскова.

Чемпионат мира-2022 проходит с 20 ноября по 18 декабря в пяти городах Катара.