Колосков рассказал, чего ждет от матча Аргентины с Францией на ЧМ-2022

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков рассказал, чего ждет от финального матча чемпионата мира-2022 в Катаре.

«Вывеска финала — просто супер, хорошо, что финал будет именно таким. Многие предполагали, что именно эти две сборные сыграют в финале чемпионата мира. Сложно сказать, кто одержит победу, это две самые сильные команды в Катаре. Я буду болеть за красивый футбол, хочется увидеть именно это. Буду наслаждаться игрой. Играла бы сборная России, то, конечно, болел бы за наших ребят», — сказал Колосков «РБ Спорту».

В финале ЧМ-2022 встретится Аргентина с Францией 18 декабря. Начало — в 18.00 мск.