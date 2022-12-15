Колосков считает, что чемпионат мира в Катаре проходит на высочайшем уровне

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков рассказал «СЭ» о своих впечатлениях от поездки на чемпионат мира-2022 в Катаре.

Колосков посетил оба полуфинальных матча и собирается сходить на финал и игру за третье место.

«Атмосфера полностью соответствует уровню соревнования. Великолепные стадионы, забитые трибуны. Шикарные болельщики, поддерживающие своих футболистов. Все на высочайшем уровне, я бы так сказал», — сказал Колосков «СЭ».

Матч за третье место на ЧМ-2022 Хорватия — Марокко состоится в субботу, 17 декабря. Финал Аргентина — Франция пройдет в воскресенье, 18 декабря. Обе игры начнутся в 18.00 (мск).