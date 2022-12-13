Колосков: «Российский футбол не имеет никакого отношения к успехам сборной Хорватии»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в комментарии для «СЭ» поделился мнением об игроках сборной Хорватии, которые имеют опыт выступления в чемпионате России.

В составе хорватской команды на ЧМ-2022 присутствует Деян Ловрен, который в данный момент является футболистом «Зенита». Также в заявке есть Марио Пашалич, Никола Влашич и Марко Ливайя, которые имеют опыт игры в РПЛ.

«Российский футбол не имеет никакого отношения к успехам сборной Хорватии. Это просто единичные случаи. На все влияет отношение внутри команды. Там все другое — игроки, мотивация, тактика. Хорватия не имеет отношения к РПЛ», — сказал Колосков «СЭ».

Сегодня, 13 декабря состоится первый полуфинал ЧМ-2022 Хорватия — Аргентина (начало — в 22.00 мск).