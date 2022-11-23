Колосков — о Франции на ЧМ-2022: «Считать ее фаворитом турнира преждевременно»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал победу сборной Франции в матче первого тура группового этапа чемпионата мира-2022 над Австралией (4:1).

«Франция показала прекрасную игру вчера. Но сегодня говорить о том, что она главный претендент на победу, считать ее фаворитом чемпионата преждевременно. Англия также сыграла убедительно. Прекрасно показали себя голландцы. Франция была изначально в числе фаворитов. Вчера команда подтвердила, что у нее есть возможность бороться за самые высокие места», — сказал Колосков корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

Сборная Франции лидирует в группе D по итогам первого тура (3 очка), Дания — вторая (1 очко), Тунис — третий (1 очко), Австралия — четвертая (0 очков).

Французская команда проведет следующий матч 26 ноября против Дании (19.00 мск), а австралийцы в этот же день встретятся с Тунисом (13.00 мск).