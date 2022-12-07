Колосков о сборной Марокко: «Никогда не предполагал, что они могут выйти в четвертьфинал. Это сюрприз!»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился с «СЭ» впечатлениями от выхода сборной Марокко в четвертьфинал чемпионата мира-2022 в Катаре.

Во вторник, 6 декабря марокканцы победили Испанию в 1/8 финала турнира (0:0, 3:0 — по пенальти).

«Самая неожиданная команда в четвертьфинале — Марокко, конечно. Никогда не предполагал, что они могут выйти в четвертьфинал. Не думал, что они могут так удачно сыграть с испанцами. Очень уверенно обыграли по пенальти! Для меня это сюрприз», — сказал Колосков «СЭ».

В четвертьфинале ЧМ-2022 сборная Марокко сыграет против Португалии. Матч состоится в субботу, 10 декабря и начнется в 18.00 (мск).