Колоскову безразличен победитель предстоящего финала ЧМ в Катаре

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился с «СЭ» ожиданиями от финального матча чемпионата мира в Катаре между Аргентиной и Францией.

«Мне абсолютного все равно, кто выиграет. Конечно, многим очень бы хотелось, чтобы Месси завоевал кубок. Но и Франция — сильная сборная, уже побеждала в Москве четыре года назад. Такое впечатление, что у Аргентины больше командной игры, французы же больше надеются на индивидуальные действия. Но это финал. Все может решить какой-то случай. Поэтому расцениваю шансы как одинаковые», — сказал Колосков «СЭ».

Финал ЧМ-2022 Аргентина — Франция состоится в воскресенье, 18 декабря, и начнется в 18.00 мск.