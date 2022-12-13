Колыванов заявил, что для сборной Франции будет трагедией проиграть Марокко

Экс-нападающий сборной России Игорь Колыванов поделился ожиданиями от полуфинальных встреч на чемпионате мира в Катаре.

«Хорваты вышли на том чемпионате мира в России в финал. В полуфинале обыграли Англию, уступая в счете. Во-вторых, у них достаточно опытная команда, которая прошла огонь и воду. Они прекрасно организованы и знают, что делать, и даже в непростых ситуациях находят силы создавать моменты и забивать. Аргентина остается Аргентиной. Даже после проваленного первого матча против Саудовской Аравии. Потом команда собралась, видно, что они с характером, есть бойцы плюс, конечно, Лионель Месси, который в нужный момент всегда забивает очень важные голы. Так что предстоит непростой полуфинал между этими двумя командами. Если говорит об игре Марокко и Франции, то французы — действующие чемпионы мира. Марокканцы сделали огромное дело, перевыполнили план, и бояться им уже нечего. Они уже герои для своей страны и для всего арабского народа. Как бы они не сыграли, груз ответственности на них давит в меньшей степени. А вот если проиграют французы, то для них это будет настоящая трагедия», — приводит слова Колыванова Betonmobile.ru.

Он также заявил, что что матч Франция — Марокко не будет проходным для французов. По его словам, французы могут проиграть, если немного расслабятся.

«Если Хорватия и Марокко выйдут в финал, то это прекрасно и в этом будут виноваты только Франция и Аргентина. Конечно, все мечтают увидеть встречу двух лучших футболистов Мбаппе и Месси», — добавил Колыванов.

13 декабря сборная Аргентины встретится с Хорватией в рамках полуфинала чемпионата мира в Катаре. 14 декабря Франция и Марокко проведут матч за выход в финал. Обе встречи начнутся в 22:00 (мск).