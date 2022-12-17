Коман пропустил тренировку сборной Франции перед финалом ЧМ-2022

Нападающий Кингсли Коман 17 декабря пропустил тренировку сборной Франции перед финалом ЧМ-2022, сообщает L'Equipe.

Футболист, который пропустил несколько тренировок из-за болезни, находится в своем номере и все еще не готов к возвращению.

Ранее болезнь уже перенесли защитники Рафаэль Варан, Ибраима Конате, Дайот Упамекано и полузащитник Адриен Рабьо.

Сборная Франции сыграет в финале ЧМ-2022 против Аргентины завтра, 18 декабря, начало — 18.00 мск.