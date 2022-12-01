Коман рассказал, когда завершит карьеру

Нападающий сборной Франции Кингсли Коман признался, что завершит карьеру, когда больше не сможет использовать свой дриблинг.

«В тот день, когда не смогу обыгрывать соперников засчет дриблинга, я остановлюсь? Да, это точно. Я всегда был быстр, но даже когда стану медленнее, смогу финтить, но в тот день, когда у меня больше не будет моего рывка, я остановлюсь. Вот почему я всегда говорил, что если все пойдет хорошо, завершу карьеру, когда мне будет 32 или 33 года. Я пытаюсь сделать все, чтобы мой тело продержалось как можно дольше. Но в 32 или 33 года, когда ты дриблер, ты должен переучивать себя. Это уже тяжело, и меня волнует футбол, который не доставляет мне наибольшее удовольствие», — цитирует L'Equipe Комана.

Сборная Франции с первого места вышла из группы и сыграет с Польшей в 1/8 финала ЧМ-2022.