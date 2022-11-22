Комментатор Черданцев о ЧМ-2022: «24 минуты к футболу добавлять — это клиника»

Известный футбольный комментатор Георгий Черданцев выразил свое недовольство компенсированным временем в матчах чемпионата мира-2022 в Катаре.

В игре Англия — Иран (6:2) главный судья Рафаэль Клаус добавил к встрече в общей сумме 24 минуты, 14 — в первом тайме, 10 — во втором.

«24 минуты к футболу добавлять — это клиника. Они вообще знают, что, например, на телевидении есть сетка вещания? Заставь, как говорится, дурака...» — заявил комментатор в своих социальных сетях.

В сумме судьи добавили 47 минут к основному времени четырех прошедших матчей чемпионата мира-2022 в Катаре.