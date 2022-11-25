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Сегодня, 14:51

Комментатор Генич остался без назначения на тур ЧМ-2022: «Спасибо, любимый канал!»

Константин Генич.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Комментатор Константин Генич не получил ни одного назначения на матчи 2-го тура группового турнира чемпионата мира-2022 в Катаре. 44-летний российский журналист отреагировал на данное решение в своем Telegram-канале.

«Спасибо, любимый канал! Посмотрю по телеку», — написал Генич в соцсетях, прикрепив расписание матчей, в котором нет его фамилии.

Позже телекомментатор удалил свой пост.

Константин Генич работает на ТВ с 2006 года. Ранее он был футболистом и выступал за «Амкар», «Химки» и другие команды. Комментатор является воспитанником «Спартака».

Чемпионат мира по футболу
Константин Генич
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