Орлов: «Думать, что сборная России вышла бы из группы на ЧМ — чистый оптимизм»

Комментатор Геннадий Орлов отреагировал на слова игрока «Зенита» Данила Кругового, который с уверенностью заявил, что сборная России вышла бы из группы на чемпионате мира в Катаре.

— Данил Круговой недавно сказал, что сборная вышла бы из группы, если бы попала на ЧМ в Катар. Как, на ваш взгляд, выступила бы сборная России?

— У меня очень сдержанное мнение на этот счет. Конечно, я желаю успехов сборной России, но тот темп, которые 90 минут держат команды на чемпионат мира, российские футболисты держать не могут. В сборной России нет ни одной европейской звезды. Поэтому — на что рассчитывать? Предполагать, что сборная бы вышла из группы — чистый оптимизм. Нам, во-первых, надо было бы поляков обыграть. Российский футбол не способен сегодня на такой уровень в финальной части. У нас просто нет мастеровитых игроков. А самое главное — физическая подготовленность. Наши футболисты здорово живут и говорят, но почему они не бегают девяносто минут? Когда я играл в футбол, еще во времена Советского Союза, у нас не было игрока, который бы не мог весь матч бегать и пробегать по 12-14 километров. А сейчас — дом отдыха. Отыграли эпизод и стоят. Это в российском чемпионате. А в европейских-то так не играют. Когда мы будем физически готовы, тогда можно будет о чем-то говорить. Надо давать объективную оценку, иначе наши футболисты не будут прогрессировать. А мыслить в духе «нам бы только туда попасть» — русский авось, — сказал Орлов Sport24.