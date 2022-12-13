Сегодня, 10:15
Комментатор Геннадий Орлов уверен, что французам не будет легко в полуфинале ЧМ против марокканцев. Об этом сообщил он в интервью «СЭ».
— Наверное, я, как и многие, жду финала Франция — Аргентина. Почему мне еще нравятся «Трехцветные»? Перед турниром они потеряли три ключевые фигуры: Погба, Бензема, Канте. Но как смогли перестроиться, как вышли из положения! Мбаппе стал больше играть на команду. Раньше он быстро расставался с мячом и сразу же предлагал себя, чтобы забить. А здесь стал более коллективным футболистом. Жиру в отсутствие Бензема великолепен. Гризманн опустился глубже и прекрасно справляется с функциями плеймейкера. О таком дирижере можно только мечтать!
Однако матч с англичанами показал, что в центре поля французам порой недостает креатива. Британцы нейтрализовали Гризманна, а больше никто из подопечных Дешама не взял на себя функции разыгрывающего. Во всяком случае во втором тайме мне команда Саутгейта понравилась больше. Забей Кейн второй пенальти — неизвестно, как бы все закончилось. Не понимаю тех, кто критикует англичан. Они очень качественно провели этот турнир. Немного не повезло.
Если в полуфинале Мбаппе получит простор, удержать его будет крайне тяжело. Но его надо снабжать передачами. Повторюсь, если африканцы прикроют Гризманна, у команды Дешама возникнут проблемы.
Не уверен, что французы пройдут марокканцев на одной ноге. В этом матче может быть все что угодно! Африканцы физически крепкие ребята. В их составе есть представители «ПСЖ», «Челси». Организованная команда, атлетичная. А вы видели, как выпрыгнул тот парень, который забил победный гол в ворота португальцев? Да, конечно, стоит говорить и об ошибке вратаря.
Но она наводит на следующую мысль. Голкипер французов Льорис великолепен при игре на линии, совершает сложные спасения. Но он не исполин, не обладает высоким ростом. Поэтому на выходах может столкнуться со сложностями. «Второй этаж» — не его конек. Думаю, марокканцы попробуют это использовать, будут «грузить» навесы в штрафную.
Кто знает, может быть, Марокко вообще выиграет этот турнир? Я такой сценарий не отметаю, хотя, конечно, на бумаге записными фаворитами являются французы, — сказал Орлов «СЭ».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
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Основные источники исследования
|И
|М
|О
|1
|Нидерланды
|3
|5-1
|7
|2
|Сенегал
|3
|5-4
|6
|3
|Эквадор
|3
|4-3
|4
|4
|Катар
|3
|1-7
|0
|И
|М
|О
|1
|Аргентина
|3
|5-2
|6
|2
|Польша
|3
|2-2
|4
|3
|Мексика
|3
|2-3
|4
|4
|Сауд. Аравия
|3
|3-5
|3
|И
|М
|О
|1
|Япония
|3
|4-3
|6
|2
|Испания
|3
|9-3
|4
|3
|Германия
|3
|6-5
|4
|4
|Коста-Рика
|3
|3-11
|3
|A
|20.11 19:00
|
Катар
Эквадор
П1 3.70 X 3.10 П2 2.30
|
0
2
|B
|21.11 16:00
|
Англия
Иран
П1 1.41 X 4.50 П2 10.5
|
6
2
|A
|21.11 19:00
|
Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
|
0
2
|B
|21.11 22:00
|
США
Уэльс
П1 2.50 X 3.10 П2 3.30
|
1
1
|C
|22.11 13:00
|
Аргентина
Саудовская Аравия
П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
|
1
2
|D
|22.11 16:00
|
Дания
Тунис
П1 1.60 X 3.90 П2 6.90
|
0
0
|C
|22.11 19:00
|
Мексика
Польша
П1 2.46 X 3.20 П2 3.30
|
0
0
|D
|22.11 22:00
|
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
|
4
1
|F
|23.11 13:00
|
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
|
0
0
|E
|23.11 16:00
|
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
|
1
2
|E
|23.11 19:00
|
Испания
Коста-Рика
|
7
0
|F
|23.11 22:00
|
Бельгия
Канада
|
1
0
|G
|24.11 13:00
|
Швейцария
Камерун
|
1
0
|H
|24.11 16:00
|
Уругвай
Корея
|
0
0
|H
|24.11 19:00
|
Португалия
Гана
|
3
2
|G
|24.11 22:00
|
Бразилия
Сербия
П1 1.48 X 4.90 П2 6.80
|
2
0
|B
|25.11 13:00
|
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
|
0
2
|A
|25.11 16:00
|
Катар
Сенегал
|
1
3
|A
|25.11 19:00
|
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
|
1
1
|B
|25.11 22:00
|
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
|
0
0
|D
|26.11 13:00
|
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
|
0
1
|C
|26.11 16:00
|
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
|
2
0
|D
|26.11 19:00
|
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
|
2
1
|C
|26.11 22:00
|
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
|
2
0
|E
|27.11 13:00
|
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
|
0
1
|F
|27.11 16:00
|
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
|
0
2
|F
|27.11 19:00
|
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
|
4
1
|E
|27.11 22:00
|
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
|
1
1
|G
|28.11 13:00
|
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
|
3
3
|H
|28.11 16:00
|
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
|
2
3
|G
|28.11 19:00
|
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
|
1
0
|H
|28.11 22:00
|
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
|
2
0
|A
|29.11 18:00
|
Нидерланды
Катар
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
|
2
0
|A
|29.11 18:00
|
Эквадор
Сенегал
П1 2.55 X 3.10 П2 3.20
|
1
2
|B
|29.11 22:00
|
Уэльс
Англия
П1 8.40 X 4.50 П2 1.46
|
0
3
|B
|29.11 22:00
|
Иран
США
П1 4.20 X 3.50 П2 1.98
|
0
1
|D
|30.11 18:00
|
Тунис
Франция
П1 5.80 X 4.00 П2 1.66
|
1
0
|D
|30.11 18:00
|
Австралия
Дания
П1 7.50 X 4.90 П2 1.45
|
1
0
|C
|30.11 22:00
|
Польша
Аргентина
П1 8.30 X 4.60 П2 1.45
|
0
2
|C
|30.11 22:00
|
Саудовская Аравия
Мексика
П1 5.50 X 4.40 П2 1.62
|
1
2
|F
|01.12 18:00
|
Хорватия
Бельгия
П1 3.00 X 3.60 П2 2.40
|
0
0
|F
|01.12 18:00
|
Канада
Марокко
П1 4.80 X 3.50 П2 1.88
|
1
2
|E
|01.12 22:00
|
Япония
Испания
П1 7.10 X 4.70 П2 1.49
|
2
1
|E
|01.12 22:00
|
Коста-Рика
Германия
П1 22.0 X 11.5 П2 1.12
|
2
4
|H
|02.12 18:00
|
Корея
Португалия
|
2
1
|H
|02.12 18:00
|
Гана
Уругвай
|
0
2
|G
|02.12 22:00
|
Камерун
Бразилия
|
1
0
|G
|02.12 22:00
|
Сербия
Швейцария
|
2
3
|М
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
Франция
|5
|5
|
|
Оливье Жиру
Франция
|4
|4
|
|
Лионель Месси
Аргентина
|5
|4 (2)
|М
|Г+П
|
|
Килиан Мбаппе
Франция
|5
|7 (5 + 2)
|
|
Лионель Месси
Аргентина
|5
|6 (4 + 2)
|
|
Бруну Фернандеш
Португалия
|4
|5 (2 + 3)