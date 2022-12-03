Денис Казанский — о матчах 1/8 финала: «Португалия обыграет Швейцарию, в матче Марокко — Испания в основное время будет ничья»

Известный телекомментатор Денис Казанский в интервью «СЭ» дал прогноз на четвертый игровой день матчей 1/8 финала ЧМ-2022.

— Марокко — Испания.

— 1:1. В этой паре тоже ставлю на ничью в основное время. Марокко для меня на данный момент — главное открытие ЧМ-2022. Дело не только в результате, но и в качественной, стабильной игре. Для Испании такой соперник точно не подарок.

— Португалия — Швейцария.

— 2:1. Здесь ключевой фактор — свежесть португальцев, которые в последнем туре дали передохнуть лидерам. А у швейцарцев битва с сербами за выход из группы отняла очень много сил и эмоций. Парни просто не успеют восстановиться.

Матч 1/8 финала ЧМ-2022 Марокко — Испания состоится во вторник, 6 декабря и начнется в 18.00 (мск). Игра Португалия — Швейцария пройдет в тот же день и начнется в 22.00 (мск).