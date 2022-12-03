Денис Казанский — о матчах 1/8 финала: «Голландия победит 3:0. Аргентина выиграет с тем же счетом»

Известный телекомментатор Денис Казанский в интервью «СЭ» дал прогноз на первый игровой день матчей 1/8 финала ЧМ-2022.

— Начинаем с матча Нидерланды — США.

— 3:0. Не представляю, что может помешать голландцам выйти в четвертьфинал. По уровню командного мастерства их с соперником не сравнить, в блестящей форме Гакпо, который в Катаре с поля без гола не уходит. А у американцев под вопросом участие в матче Пулишича, капитана и ключевой фигуры в атакующих построениях. Без него придется совсем туго.

— Аргентина — Австралия.

— 3:0. Я и здесь жду крупной победы фаворита. И Австралия, и США уже прыгнули выше головы. 1/8 финала для них потолок. Аргентина же для меня по-прежнему основной претендент на золото. С каждым матчем команда прибавляет, с проходом в следующий раунд трудностей у нее не возникнет.

Матч Нидерланды — США состоится сегодня, 3 декабря и начнется в 18.00 (мск). Игра Аргентина — Австралия также пройдет сегодня, начало — в 22.00 (мск).