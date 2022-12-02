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Сегодня, 19:15

Нагучев — о составе сборной Германии: «Время Мюллера прошло, почему мало играл Хаверц?»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Комментатор Роман Нагучев в интервью «СЭ» выразил мнение, что сборной Германии на чемпионате мира в Катаре не хватило Тимо Вернера.

— У вас есть вопросы к главному тренеру Хансу-Дитеру Флику по составу на эти три игры? Какие его решения вас удивили?

— Для меня остается загадкой, почему Кай Хаверц был в стартовом составе лишь в первом матче против Японии. Мне показалось, что он был лучшим в атаке бундестим, когда находился на поле (Хаверц, выйдя на замену, оформил дубль в матче с Коста-Рикой. - Прим. «СЭ»). Понимаю, что Флику сложно отказаться от услуг Томаса Мюллера. Но, к сожалению, что в «Баварии», что в национальной команде его время уходит. На его месте уже давно должны играть другие исполнители. Думаю, сказалось и общественное давление на Флика — болельщики хотели видеть Мюллера в составе.

— Кого не хватило этой команде?

— Тимо Вернера. Его травма — безусловно, удар по планам на чемпионат мира.

Футболисты сборной Германии. «Через два года сборная Германии будет сильнейшей в Европе. Наряду с Францией». Мнение Нагучева

— Выходит, немцам не хватило форварда-киллера?

— Да я бы так сказал. Никлас Фюллькруг вполне подходит под это определение. В Катаре он был хорош. По большому счету немцам не хватило более собранной игры в последние 15 минут матча с Японией. По показателю xG немцы должны были забить на групповом этапе 10 голов. Это больше, чем любая другая команда!

Подопечные Флика играли здорово, но, увы, не все 90 минут. Как я уже сказал, все дело в потере контроля над игрой. Против Испании бундестим смогла вернуться в матч, провела отличный второй тайм. Но вот против команд, которые на бумаге слабее, у немцев собраться почему-то не получается. Это и отличает нынешнюю сборную от той, которая выступала в 90-е.

Тимо Вернер
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Иран
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Уэльс
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Уэльс
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22:00
Англия
США
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22:00
Уэльс
Англия
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29.11
22:00
Иран
США
0 : 1
И М О
1 Аргентина Аргентина 3 5-2 6
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3 Мексика Мексика 3 2-3 4
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Матчи группы
Раскрыть
22.11
13:00
Аргентина
Саудовская Аравия
1 : 2
22.11
19:00
Мексика
Польша
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26.11
16:00
Польша
Саудовская Аравия
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26.11
22:00
Аргентина
Мексика
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22:00
Польша
Аргентина
0 : 2
30.11
22:00
Саудовская Аравия
Мексика
1 : 2
И М О
1 Франция Франция 3 6-3 6
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3 Тунис Тунис 3 1-1 4
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Матчи группы
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22.11
16:00
Дания
Тунис
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22.11
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Франция
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26.11
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Тунис
Австралия
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26.11
19:00
Франция
Дания
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30.11
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Тунис
Франция
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30.11
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Австралия
Дания
1 : 0
И М О
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2 Испания Испания 3 9-3 4
3 Германия Германия 3 6-5 4
4 Коста-Рика Коста-Рика 3 3-11 3
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Германия
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Япония
Испания
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Германия
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2 Хорватия Хорватия 3 4-1 5
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Марокко
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Бельгия
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Бельгия
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Хорватия
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Хорватия
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Канада
Марокко
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Камерун
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Бразилия
Швейцария
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22:00
Камерун
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22:00
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A 20.11 19:00
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B 21.11 16:00
Англия
Иран
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6
2
A 21.11 19:00
Сенегал
Нидерланды
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0
2
B 21.11 22:00
США
Уэльс
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1
C 22.11 13:00
Аргентина
Саудовская Аравия
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2
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Дания
Тунис
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0
0
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Мексика
Польша
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0
0
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Франция
Австралия
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4
1
F 23.11 13:00
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
0
0
E 23.11 16:00
Германия
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1
2
E 23.11 19:00
Испания
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7
0
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Бельгия
Канада
1
0
G 24.11 13:00
Швейцария
Камерун
1
0
H 24.11 16:00
Уругвай
Корея
0
0
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Португалия
Гана
3
2
G 24.11 22:00
Бразилия
Сербия
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Уэльс
Иран
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A 25.11 16:00
Катар
Сенегал
1
3
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Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
1
1
B 25.11 22:00
Англия
США
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0
0
D 26.11 13:00
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
0
1
C 26.11 16:00
Польша
Саудовская Аравия
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2
0
D 26.11 19:00
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
2
1
C 26.11 22:00
Аргентина
Мексика
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2
0
E 27.11 13:00
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
0
1
F 27.11 16:00
Бельгия
Марокко
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0
2
F 27.11 19:00
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
4
1
E 27.11 22:00
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
1
1
G 28.11 13:00
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
3
3
H 28.11 16:00
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
2
3
G 28.11 19:00
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
1
0
H 28.11 22:00
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
2
0
A 29.11 18:00
Нидерланды
Катар
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
2
0
A 29.11 18:00
Эквадор
Сенегал
П1 2.55 X 3.10 П2 3.20
1
2
B 29.11 22:00
Уэльс
Англия
П1 8.40 X 4.50 П2 1.46
0
3
B 29.11 22:00
Иран
США
П1 4.20 X 3.50 П2 1.98
0
1
D 30.11 18:00
Тунис
Франция
П1 5.80 X 4.00 П2 1.66
1
0
D 30.11 18:00
Австралия
Дания
П1 7.50 X 4.90 П2 1.45
1
0
C 30.11 22:00
Польша
Аргентина
П1 8.30 X 4.60 П2 1.45
0
2
C 30.11 22:00
Саудовская Аравия
Мексика
П1 5.50 X 4.40 П2 1.62
1
2
F 01.12 18:00
Хорватия
Бельгия
П1 3.00 X 3.60 П2 2.40
0
0
F 01.12 18:00
Канада
Марокко
П1 4.80 X 3.50 П2 1.88
1
2
E 01.12 22:00
Япония
Испания
П1 7.10 X 4.70 П2 1.49
2
1
E 01.12 22:00
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2
4
H 02.12 18:00
Корея
Португалия
П1 4.30 X 3.80 П2 1.90
2
1
H 02.12 18:00
Гана
Уругвай
П1 4.90 X 4.00 П2 1.76
0
2
G 02.12 22:00
Камерун
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