Нагучев — о составе сборной Германии: «Время Мюллера прошло, почему мало играл Хаверц?»

Комментатор Роман Нагучев в интервью «СЭ» выразил мнение, что сборной Германии на чемпионате мира в Катаре не хватило Тимо Вернера.

— У вас есть вопросы к главному тренеру Хансу-Дитеру Флику по составу на эти три игры? Какие его решения вас удивили?

— Для меня остается загадкой, почему Кай Хаверц был в стартовом составе лишь в первом матче против Японии. Мне показалось, что он был лучшим в атаке бундестим, когда находился на поле (Хаверц, выйдя на замену, оформил дубль в матче с Коста-Рикой. - Прим. «СЭ»). Понимаю, что Флику сложно отказаться от услуг Томаса Мюллера. Но, к сожалению, что в «Баварии», что в национальной команде его время уходит. На его месте уже давно должны играть другие исполнители. Думаю, сказалось и общественное давление на Флика — болельщики хотели видеть Мюллера в составе.

— Кого не хватило этой команде?

— Тимо Вернера. Его травма — безусловно, удар по планам на чемпионат мира.

— Выходит, немцам не хватило форварда-киллера?

— Да я бы так сказал. Никлас Фюллькруг вполне подходит под это определение. В Катаре он был хорош. По большому счету немцам не хватило более собранной игры в последние 15 минут матча с Японией. По показателю xG немцы должны были забить на групповом этапе 10 голов. Это больше, чем любая другая команда!

Подопечные Флика играли здорово, но, увы, не все 90 минут. Как я уже сказал, все дело в потере контроля над игрой. Против Испании бундестим смогла вернуться в матч, провела отличный второй тайм. Но вот против команд, которые на бумаге слабее, у немцев собраться почему-то не получается. Это и отличает нынешнюю сборную от той, которая выступала в 90-е.