Генич больше не будет комментировать матчи ЧМ-2022

Телекомментатор Константин Генич больше не будет работать на матчах чемпионата мира-2022 в Катаре. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«С финальным свистком матча Аргентина — Австралия в 1/8 мой комментаторский ЧМ закончен. Хоть исторический гол Месси озвучил. Никаких вопросов. Всем спасибо за положительные отзывы. И за негативные тоже. Если это не повод.

Больше позитива! Надо собраться. Слетаю-ка я в Доху, посмотрю, как там дела обстоят. Может, и на футбол схожу, если повезет», – написал Генич.

Ранее Генич не попал в список комментаторов федерального спортивного телеканала на предстоящие матчи четвертьфинала ЧМ-2022.