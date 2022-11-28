Корея — Гана: видеообзор матча ЧМ-2022

Сборная Ганы 2 обыграла команду Кореи со счетом 3:2 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира в Катаре.

В составе победителей забитыми мячами отметились Мохаммед Салису и Мохаммед Кудус, который оформил дубль. У проигравших дважды отличился Гуе Сон Чо.

Видеообзор матча ЧМ-2022 Корея — Гана

Сборная Португалии возглавляет турнирную таблицу группы H, набрав 3 очка. Следом идут команды Ганы (3), Уругвая (1) и Южной Кореи (1).

В заключительном туре групповой стадии турнира пройдут матчи Португалия — Южная Корея и Уругвай — Гана. Встречи пройдут 2 декабря.