Корея — Гана: корейцы забили 2 гола за 3 минуты и сравняли счет

Нападающий сборной Кореи Гуе Сон Чо забил гол в матче группового этапа ЧМ-2022 против Сербии.

Во втором тайме на 58-й минуте он сократил отставание азиатской команды в счете — 1:2.

Гуе Сон Чо опередил защитника ганцев в штрафной площади и головой с близкого расстояния переправил мяч в ворота.

А затем вышедший на замену Гуе Сон Чо офоррмил дубль, поразив ворота ганцев на 60-й минуте встречи. Он сравнял счет — 2:2.