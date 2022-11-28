Корея — Гана: Кудус оформил дубль и снова вывел африканцев вперед

Полузащитник сборной Ганы Мохаммед Кудус оформил дубль в матче группового этапа ЧМ-2022 против Кореи.

Во втором тайме он снова вывел африканцев вперед — 3:2.

Игроки сборной Ганы провели атаку, которая закончилась прострелом в штрафную. Первый ганский футболист не попал по мячу, но тот дошел до Кудуса, который уже нанес точный удар.