Корея — Гана: прямая трансляция матча ЧМ-2022

28 ноября в городе Эр-Райяне (Катар) сборная Кореи сыграет с Ганой в матче группы H чемпионата мира-2022 по футболу. Встреча начнется в 16.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча Корея — Гана. Видеотрансляция игры будет доступна в прямом эфире на канале matchtv.ru (начало — в 15.45).

Корея с одним баллом занимает третье место в турнирной таблице своей группы. Гана располагается на четвертой строчке с 0 очков.

24 ноября корейцы сыграли вничью с Уругваем (0:0) на ЧМ-2022, а Гана уступила Португалии (2:3).