Корея — Португалия: видеообзор матча ЧМ-2022

Сборная Кореи победила команду Португалии в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира в Катаре — 2:1.

У португальцев отличился Рикарду Орта, в составе азиатской команды голы забили Ким Ен Гвон и ван Хи Чхан.

Видеообзор матча ЧМ-2022 Корея — Португалия

Сборная Португалии, ранее обеспечившая себе выход в плей-офф, по итогам трех туров с 6 очками заняла первое место в квартете H.

Второй сборной, вышедшей из группы, стала команда Кореи (4), которая опередила уругвайцев (4 очка) благодаря большему числу забитых мячей.