Германия обыграла Коста-Рику, но не смогла выйти в плей-офф ЧМ-2022

Сборная Германии обыграла Коста-Рику в матче третьего тура группы Е ЧМ-2022. Встреча на стадионе «Аль-Байт» завершилась со счетом 4:2.

В первом тайме на 10-й минуте счет в игре открыл Серж Гнабри после передачи Давида Раума.

Во втором на 58-й счет сравнял полузащитник сборной Коста-Рики Ельцин Техеда. Затем на 70-й костариканцы вышли вперед благодаря голу Хуана Пабло Варгаса.

Через три минуты полузащитник сборной Германии Кай Хаверц забил после выхода на замену. А на 85-й минуте Хаверц оформил дубль. Итоговый счет в матче установил форвард немецкой команды Никлас Фюллькруг — 4:2.

В другой игре группы Е Испания проиграла Японии (1:2). Таким образом, в плей-офф ЧМ-2022 с первого места вышли японцы (6 очков), а со второго — испанцы (4 очка). Германия заняла третье место (4 очка), уступив Испании по количеству забитых мячей. Четвертая строчка в группе Е у Коста-Рики (3 очка).

В 1/8 финала ЧМ-2022 Япония сыграет с Хорватией, а Испания с Марокко.