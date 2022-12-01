Коста-Рика — Германия: Гнабри открыл счет в матче

Нападающий сборной Германии Серж Гнабри на 10-й минуте открыл счет в игре с Коста-Рикой в третьем туре групповой стадии ЧМ-2022 — 1:0.

Давид Раум подал к ближнему углу вратарской, откуда Гнабри головой отправил мяч в нижний угол ворот.

Для Гнабри это первый гол на чемпионате мира в Катаре.