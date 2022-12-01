Коста-Рика — Германия: Хаверц через три минуты сравнял счет

Полузащитник сборной Германии Кай Хаверц на 73-й минуте сравнял счет в игре с Коста-Рикой в матче третьего тура групповой стадии ЧМ-2022 — 2:2.

Никлас Фюллькруг головой отправил мяч в центр штрафной, а Хаверц, оказавшийся в одиночестве перед воротами, пробил мимо Кейлора Наваса в угол ворот.

Для него это первый гол на чемпионате мира.