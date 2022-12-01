Коста-Рика — Германия: костариканцы сравняли счет в игре

Полузащитник сборной Коста-Рики Ельцин Техеда сравнял счет на 58-й минуте в матче с Германией в третьем туре групповой стадии ЧМ-2022 — 1:1.

Кендалла Уостон прибежал в штрафную немцев и пробил головой в падении, но Нойер отразил удар. Однако далеко отбить не получилось и Техеда добавил с минимального расстояния.