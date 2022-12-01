Коста-Рика — Германия: Варгас вывел костариканцев вперед

Защитник сборной Коста-Рики Хуан Пабло Варгас на 70-й минуте вывел команду вперед в матче третьего тура групповой стадии ЧМ-2022 — 2:1.

После подачи со стандартного положения в штрафную прошла скидка во вратарскую, где Варгас в падении протолкнул мяч в ворота.

Для Варгаса это первый гол на ЧМ-2022.